Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatuli ile telefonla görüştü. Şentop, Kazakistan'ın salgına karşı geliştirdiği yerli aşının Nisan ayı sonu itibariyle başladığını belirterek, Nigmatuli'yi tebrik etti. Şentop, iki ülke ilişkilerine değinerek, "TÜRKPA, parlamentolarımız arasında uluslararası meselelerde ortak perspektifler geliştirmek ve ortak çözümler üretebilmek için faydasını gördüğümüz bir platform. Bu bağlamda, TÜRKPA faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam ettirilmesini önemsiyoruz. 10. Genel Kurulu'nun Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapılacak olması bizleri memnun etmişti. Evvelce görüştüğümüz gibi, inşallah sonbahar aylarında, bu toplantıyla beraber eş-zamanlı olarak ben de, Kazakistan'a resmi ziyaretimi gerçekleştirmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nigmatuli, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi ileride de Kazakistan'ın en önemli dostu olmaya devam edeceğini söyleyerek, "Liderlerimiz arasında yapılmakta olan görüşmeler ikili ilişkilerimizin daha köklü hale getirilmesi için iradenin olduğunu göstermektedir. 31 Mayıs tarihinde geçen sene başarılı bir şekilde TÜRKPA yönetim kurulu toplantısını online olarak gerçekleştirmiş olduk. Bu toplantıyı Türkistan'da yapmayı planlamıştık ama pandemi etkili olunca bunu online gerçekleştirdik. Bu toplantı sırasında 8. Zirvenin hazırlığını yapmış olduk. 8. Zirve sonbaharda Türkiye de gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Feyza Aktan Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:19:10. #1.14#

title