Son dakika... TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
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Son dakika... TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Son dakika haberi: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerinin, ABD'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediğinin itirafı olduğunu bildirdi.

Son dakika... TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
15.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:07

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerinin, ABD'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediğinin itirafı olduğunu bildirdi.

Bozdağ, yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklaması, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruduğu, ABD'nin planlarını bozduğu, yerli savunma sanayiini güçlendirdiği, hava savunma sistemini kurduğu, terör devletine geçit vermediği için ABD'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediğinin itirafıdır." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamaları, ABD'nin, ülkemize ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hesaplarının ve demokrasimiz üzerindeki oyunlarının, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün arkasında zımnen de olsa ABD'nin olduğunun, tarihi itirafıdır."

ABD veya başka bir dış gücün, Türkiye'de kimin iktidar olacağına karar veremeyeceğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'de kimin iktidar olacağına sadece Türk halkının karar vereceğini belirtti.

"Yine başaramayacaklar, kaybedecekler"

"Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeye bugüne kadar ABD'nin ve taşeronlarının gücü yetmedi, bundan sonra da gücü yetmeyecektir." ifadesini kullanan Bozdağ, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi yegane hedef edinenlerin, ABD Başkan Adayı Joe Biden ve ABD ile hedef birliği içinde olduğu aşikardır. Allah'ın izni ve yardımı, milletimizin duası ve desteği sayesinde yine başaramayacaklar, yine kaybedecekler."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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