Son dakika: Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı
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Son dakika: Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı

18.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:32
Son dakika: Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ile 5 yaşındaki kızı yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ile 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce hayatını kaybeden akrabalarının taziyesinden dönen Mustafa Kıymet (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobil ile Müjdat Dokuz'un (37) kullandığı 46 ACR 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kıymet ile kızı Şükran Kıymet (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı baba ile kızını İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı
Son dakika: Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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