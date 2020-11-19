Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı

Son dakika gündem haberine göre KUALA Tayland'da hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasal reform tasarılarının büyük bir kısmı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.

KUALA Tayland'da hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasal reform tasarılarının büyük bir kısmı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre parlamentoda dün gece saatlerine kadar yapılan oylamalarda, iktidar ve muhalefet partileriyle protestocu sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 7 reform tasarısından 5'i oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaların ardından parlamento, atanmış senatörlerin genel seçimden sonraki başbakanlık oylamasına katılmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği başta olmak üzere protestocuların eleştirdiği yasaları tartışmanın önünü açtı.

Muhalefet partilerinin sunduğu ve monarşi kanunlarının değişmesini öngören 2 tasarı ise oy birliğiyle reddedildi.

Öte yandan oylamanın yapıldığı saatlerde Tayland polis teşkilatı merkez binasının önünde toplanan binlerce protestocu, Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası ve monarşi reformu sloganları attı.

Duvarlara Tayland Kralı'nı eleştiren yazılar yazan bazı göstericilere polis, sert müdahalede bulundu.

Salı günü parlamentoda anayasal reformların görüşülmeye başladığı sırada protestocular, başkent Bangkok'taki parlamento binasının önünde toplanarak gösteri yapmıştı.

Polisin protestoculara sert müdahalesi sonucu en az 50 kişi yaralanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız