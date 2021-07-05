Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı
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Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un banliyölerindeki Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik sünger üreten kimya fabrikasında önce şiddetli bir patlama, ardından da yangın çıktı. Olayda fabrika çalışanı ve çevredeki evlerin sakinleri dahil 20'den fazla kişi yaralandı. Patlama nedeniyle fabrikanın yakınlarında bulunan 10 fabrika ve konutta maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle evlerin kapı ve pencereleri parçalanırken, büyük yıkım yaşandı. Yerel yönetim, bölgeden tahliye emri verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın tesis deposunda bulunan yaklaşık 20 ton kimyasal maddenin yangının neden olabileceği iddia ediliyor.

-İHA-

Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı
Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı
Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı
Tayland'da kimya fabrikasında patlama: En az 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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