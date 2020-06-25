Son dakika! Tayland'da kara para aklama çetesine operasyon Son dakika haberleri: Tayland'da polis, 323 milyon doları akladığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Tayland'da polis, 323 milyon doları akladığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Polis yetkilisi Veerachon Boontawee, yaptığı açıklamada, kara para aklama çetesine yönelik operasyonda çete üyesi Çinli bir iş adamının da yakalandığını söyledi.

Veerachon, çetenin 2018-2020'de 323 milyon doları akladığını tespit ettiklerini, bu miktarın çoğunun uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiğinin belirlendiğini belirtti.

Veerachon, operasyonda 74 kişinin yakalandığını, 35 kişinin arandığını ifade etti.

Kaynak: AA