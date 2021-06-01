Son dakika: Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan iki aktivistin salıverilmesine hükmedildi

Son dakika gündem haberine göre Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı iki aktivistin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı iki aktivistin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ülkede mahkeme, hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan ve "Kral'a ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetti.

Mahkeme, ikilinin monarşi karşıtı herhangi bir faaliyette bulunmamaları ve ülkeyi izinsiz terk etmemeleri koşuluyla serbest kalmasına karar verdi.

Avukat Arnon ve sosyal hizmet görevlisi Panupong, elektronik takip cihazı takıldıktan sonra tahliye edilecek.

Aktivistlerin avukatı Krisadang Nutcharas, müvekkillerinin tutuklu oldukları sürede Kovid-19'a yakalandıklarını ve cezaevi hastanesinde tedavi edildiklerini söyledi.

Aktivistlerin daha önce yaptıkları kefaletle salıverilme talepleri reddedilmişti.

Arnon ve Panupong geçen yıl da katıldıkları protestoyla bağlantılı yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kefaletle salıverilecek bir aktivistin, tutukluğu sürecek

Bu arada, protestolarda gözaltına alınan ve "Kral'a ihanetle" suçlanan aktivistlerden Chukiat Sangwong'un da kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak Chukiat'ın iki davası daha olduğu için tutukluluk hali devam edecek.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, 3 aktivistten her birinin 200 bin baht kefalet ödemesine karar verildi.

Chukiat, mart ayında Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen hükümet karşıtı protestoda Kral'ın portresine eleştirel bir not yazdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İnsan Hakları için Taylandlı Avukatlar Birliğine göre, 2020 sonundan bu yana 97 aktivist "Kral'a ihanet" yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan "Kral'a ihanet" yasası, Kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, Kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen