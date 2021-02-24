Son dakika: Tayland'da 3 bakan, 2014'te darbeyle sonuçlanan protestolarda isyana teşvikten suçlu bulundu

Tayland'da mahkeme, 3 bakanı 2013-2014'teki hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu buldu.

Bangkok Ceza Mahkemesi, Dijital Ekonomi Bakanı Buddhipongse Punnakanta, Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Thaworn Senneam'in yargılandığı 2013-2014'teki hükümet karşıtı protestolara ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 bakanla yargılanan çoğu siyasi 26 kişiyi hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu buldu ve söz konusu kişiler 5 yıldan 7 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme kararı, üst bir mahkemede temyiz edilebilirken, yasalara göre kabine üyelerinin "derhal" istifa etmesi gerekiyor.

Ceza alanlar arasında, hükümet karşıtı gösteriyi düzenleyen grubun lideri olan eski başbakan yardımcılarından Suthep Thaugsuban da yer aldı.

Tayland'da yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak askeri darbeyle 2006'da görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra, 2011'de seçimle iktidara gelmişti.

Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyen hükümet karşıtları tarafından başlatılan halk ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın