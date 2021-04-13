Son dakika! Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı
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Son dakika! Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan A. B. 43 U 7827 idaresindeki plakalı araç ile A.H. idaresindeki 43 ABY 533 plakalı araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücü A. B. ve aynı araçta bulunan E.B. ve İ.E.B. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Son dakika! Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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