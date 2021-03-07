Tavşanlı'da arazi yangını
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Tavşanlı'da arazi yangını

07.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:49

Tavşanlı'da arazi yangını Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde Tepecik Beldesi yakınlarında sazlık alanda yangın çıktı.

Tavşanlı'da arazi yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde Tepecik Beldesi yakınlarında sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, çeyrek hektar sazlık alan rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda tüm araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında sadece sazlık alan yandı. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında İlçe Jandarma ekipleri de vatandaşları yangına yaklaşmamaları konusunda uyararak çevre güvenliği sağladı.

Tepecik Beldesi arazisindeki yangını yaklaşık iki saat içinde söndürüldü.

Tavşanlı'da arazi yangını
Tavşanlı'da arazi yangını
Tavşanlı'da arazi yangını
Tavşanlı'da arazi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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