Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'
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Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi' Yöresel lezzet 'Elmadağ Tiridi' bayramlarda ve düğünlerde ortaya çıkıyor 'Tavşan öldüren' lakaplı kendine özgü tandır ekmeğiyle yapılan ve bayramlarda düğünlerde misafirlere sunulan 'Elmadağ Tiridi' kendine has...

'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'

Yöresel lezzet 'Elmadağ Tiridi' bayramlarda ve düğünlerde ortaya çıkıyor

ANKARA - 'Tavşan öldüren' lakaplı kendine özgü tandır ekmeğiyle yapılan ve bayramlarda düğünlerde misafirlere sunulan 'Elmadağ Tiridi' kendine has tadıyla diğer tiritlerden ayrılıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yıllardır yapılan tirit yemeği, kendine özgü ekmeği ve sosuyla bayram sofralarının vazgeçilmezi oldu. Onu diğer tiritlerden ayıran en önemli özelliği ise 'Tavşan öldüren' lakabı almış ekmeği ve acı sosu. Tandır ekmeğinin 'Tavşan öldüren' lakabını almasının sebebi ise ekmeğinin yapısının çok sert olması olarak belirtiliyor.

Elmadağ'ın yerlisi olan Filiz İpek, tirit yemeğinin yöresel bir lezzet olduğunu belirterek, "Muhakkak tandırda yapılan ekmekle yapılır. Özel tandır ekmeğimizle yapıyoruz. Eti soteliyoruz. Üzerine biberli, domatesli acı olacak şekilde sos yapıyoruz. Doğranmış ekmeğimizin üzerine döküp özel günlerde özellikle Ramazanda, düğünlerde, toplantılarda böyle günlerde misafirlerimize ikram ediyoruz. Bayramda da sofralarda olmazsa olmazımız" dedi.

Yemekte kullanılan ekmeğin sıcak olarak kullanılmadığının altını çizen İpek, "Bir gün bekletiliyor ekmek. Sonra doğranıyor sonra et soteyle birlikte sos yapıp üzerine döküyoruz. Öyle yiyoruz" diye konuştu. Çorak tandır diye adlandırılan bir tandırda bu ekmeğin yapıldığı bilgisini de veren Filiz İpek, kuyu gibi olan bu tandırın içinin yakıldığını ve ekmeğin orada pişirildiğini kaydetti.

Elmadağlı olmayan fakat evlendikten sonra Elmadağ'a geldiğini belirten Nuray Önemli ise "Eşim Elmadağlı. Tiridi ben burada öğrendim. Her bayramda da, düğünelrimizde de mutlaka soframızdan eksik etmiyoruz.

Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'
Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'
Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'
Son dakika: 'Tavşan öldüren' ekmeğiyle yapılan geleneksel Bayram lezzeti: 'Elmadağ Tiridi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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