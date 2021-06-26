Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti
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Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdül Rıdvan Kulu, aşı stoklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılama konusunda tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdül Rıdvan Kulu, aşı stoklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılama konusunda tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Başhekim Kulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaygın bir aşılama programının salgını sonlandıracağını söyledi.

Bakanlığın hazırladığı aşılama şemasına uygun şekilde il ve ilçelerdeki tüm hastanelerde yaygın şekilde aşılama hizmetinin verildiğini ifade eden Kulu, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezleri de aşılama hizmetini devam ettiriyor. Şu an için Bitlis'te aşı önceliği gelmiş olanların yaklaşık yüzde 30 kadarı aşılanmış durumda. Bütün hastanelerimizde yeterli sayıda aşı odası ve yeterli sayıda personel ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Aşı stokumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılama konusunda tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda önümüzdeki haftadan itibaren ilçe merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde ve ilçe sahilinde aşılama noktalarının oluşturulacağını aktaran Kulu, "Hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra belirlenecek olan noktalarda da aşılama hizmeti verilecek. Bunun yanında muhtarlar ile iletişime geçilerek köylerde de mobil aşı araçları aracılığıyla yerinde aşılama uygulamasına başlayacağız." dedi.

Sağlık çalışanları olarak salgın sürecinin başından beri yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Kulu, "Gerek sahada, gerek hastanelerde ve gerek vaka takiplerinde ciddi emek harcıyoruz. Bu emeklerin sonucuna da vaka sayılarındaki azalmayla ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu konuda aşı bizim için çok önemli bir araç. Vaka sayılarının azalması, pandeminin sonlanması ve normal günlere dönüş için aşılanmanın yaygınlaşması şart. Bu konuda vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti
Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti
Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti
Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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Son Dakika | Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Kulu, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasını tavsiye etti - Haberler
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