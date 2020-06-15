Son Dakika | Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberlerine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
15.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:05
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şehirler arası otobüs terminali önünde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 3 araca zarar verdi.
Kazada yaralanan 5 kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA