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Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

Son dakika haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü gençler tarafından 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı düzenlendi.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü gençler tarafından 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı düzenlendi.

Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda yapılan programda, Geleneksel Türk Okçuluğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra okçuluk ile ilgili bilgi yarışması düzenlenerek dereceye giren ilk 3 öğrenciye Tatvan Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar tarafından madalya takdim edildi.

Gençlere ok atarken dikkat edilmesi gereken kuralların gösterildiği program, ok atışları ile sona erdi. - BİTLİS

Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

Son dakika! Tatvan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' programı

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Tatvan, Bitlis, Türk, Spor, Haber

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