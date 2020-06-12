Son Dakika | Tatil planı yapanlar dikkat: Açık havuzları tercih edin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Tatil planı yapanlar dikkat: Açık havuzları tercih edin

Gelen son dakika haberlerine göre Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

Son Dakika | Tatil planı yapanlar dikkat: Açık havuzları tercih edin
12.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:53

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Deniz ve havuz suyundan koronavirüs bulaştığının henüz görülmediğini hatırlatan Uzm. Dr. Akif Çelik, "Güvende olmak için kalabalık alanlardan uzak durulmalı, ayrıca kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih edilmeli. Havuz korkulukları ile ortak kullanılan alanlar, duş ekipmanları, şezlonglar, kapı kolları gibi yerlerle temas halinde eller dezenfekte edilmeli" dedi.

Koronavirüs tehlikesi hala devam ederken yaz sezonunu deniz veya havuzda geçireceklere uzmanından uyarı geldi. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesinden Uzm. Dr. Akif Çelik "Koronavirüs temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Virüsün insanlara havuz veya sudan bulaştığı görülmedi. Ancak, havuz ve plajlar birçok insanın aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle bulaş açısından riskli olabilir. Koronavirüs açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve ayrıca kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

ŞEZLONGLARA, DUŞLARA DİKKAT EDİN

Duş alanları, soyunma odaları gibi ortak kullanılan alanlarda koronavirüs riskinin daha yüksek olduğuna işaret eden Dr. Çelik, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki havuz kenarı, basamaklar, korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları, buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, kapı kolları gibi temasın yüksek olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşıyor. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalı, elleri su ve sabunla yıkamalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. Koronavirüs, dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde suyun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başka bir önlem almalarına gerek yok."

PLAJ HAVLUNUZU 60 DERECEDE YIKAYIN

Yaz döneminde sosyal mesafe kurallarına uymak için yapılması gerekenleri sıralayan Dr. Çelik, "Öncelikle ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ya da temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalı. Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaya dikkat edilmeli. Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Ayrıca kendimize ait plaj havlusu getirmeye dikkat edilmeli. Kullanım sonrası havlu gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı ve asla paylaşılmamalı. Temas koronavirüs riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre vakit geçirilmemeye önem gösterilmelidir" diye konuştu.

TERLEDİĞİNİZDE MASKENİZİ DEĞİŞTİRİN

Yazın sıcak havalarda maske kullanımını zor olmasına rağmen koronavirüse karşı buna özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çelik, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yazın maske kullanımı çok daha zor olabilir fakat unutulmamalıdır ki virüs maske takmamaktadır. Yazında risk devam etmektedir bu nedenle ne kadar zor ve konforsuz olursa olsun maske kullanmaya dikkat etmeliyiz. Nemli ortamlar çoğu mikroorganizma gibi koronavirüs içinde riski artırır. Bu nedenle terlediğimizde ve maskemizin nemlendiğini hissettiğimizde maskemizi değiştirmeyi unutmamalıyız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tatil planı yapanlar dikkat: Açık havuzları tercih edin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:54:50. #1.14#
title