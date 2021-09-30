Son dakika! Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Haberler
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Son dakika! Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika! Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Son dakika haberi: Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanenin dahiliye servisinin bulunduğu ikinci katta deprem sonrası elektrik kontağından çıkan yangında patlama meydana geldi.

Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi. Yangına daha etkin müdahale, kurtarılmayı bekleyen yatalak hasta ve diğer yaralıların tahliyesi için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Salim Tutkaoğlu, Türkiye'nin doğal afetler açısından riskli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Hastanemiz sahip olduğu deprem ve yangın gibi afet risklerine hazırlıklı olunması bakımından kurumlar arası iş birliği halinde icra edeceğimiz müşterek tatbikat ile hasta, yaralı ve personel tahliyesi kurtarma işlemleri nasıl yapılacağının denenmesi, tüm hasta yaralı ve personelin hareket kabiliyetlerinin ölçülmesi ile bilgi ve bilinçlerinin artırılması hastane afet planının test edilerek noksanlıklarının giderilmesi amaçlanmıştır." dedi.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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