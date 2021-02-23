Son dakika: Taşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
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Son dakika: Taşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi

23.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:48
Son dakika: Taşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elmakırı köyünde Addullah Dip'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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