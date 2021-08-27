Son Dakika | Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
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Son Dakika | Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Son Dakika | Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BOLU'da, Lütfü Doğançay (52) tartıştığı oğlu Mehmet Doğançay'ı (36) tüfekle vurup, öldürdü.

BOLU'da, Lütfü Doğançay (52) tartıştığı oğlu Mehmet Doğançay'ı (36) tüfekle vurup, öldürdü. 

Olay, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Mehmet Doğançay ile babası Lütfü Doğançay arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Lütfü Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay, kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Doğançay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğançay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olaydan sonra kaçan Lütfü Doğançay'ı yakalamak için çalışma başlattı.


Son Dakika | Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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