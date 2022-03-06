Son Dakika | Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.
Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.
Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan taksi durağında çalışan H.D isimli vatandaş husumetli olduğu kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası taksici H.D silahla vurularak bacağından yaralandı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, yaralı H.D'nin feryadı caddeyi inletti. Sesleri duyan vatandaşlar yaralı adamı hastaneye götürdü. - ARTVİN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa