Son Dakika | Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti

Bir son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.

Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.

Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan taksi durağında çalışan H.D isimli vatandaş husumetli olduğu kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası taksici H.D silahla vurularak bacağından yaralandı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, yaralı H.D'nin feryadı caddeyi inletti. Sesleri duyan vatandaşlar yaralı adamı hastaneye götürdü. - ARTVİN

Son Dakika | Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Artvin, Borçka, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title