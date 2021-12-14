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Son dakika! Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

Son dakika! Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kars'ta kayınbiraderini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Kars'ta kayınbiraderini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Y.D, Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi girişinde karşılaştığı kayınbiraderi Eyüp T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.D, kayınbiraderi Eyüp T'yi silahla vurarak yaraladı. Y.D, olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bacakları ve kolundan yaralanan Eyüp T, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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