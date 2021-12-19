Son dakika: Tartıştığı kadını tabancayla vurup, öldürdü

GİRESUN'un Görele ilçesinde Yiğit T. (34) tartıştığı Hülya Alaca'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan ilkokul önünde karşılaşan ve aralarında bilinmeyen nedenle husumet olduğu öne sürülen Yiğit T. ile 2 çocuk annesi Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yiğit T. tabancayla Hülya Alaca'ya ateş etti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu Hülya Alaca kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Alaca, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Şüpheli Yiğit T. de polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.