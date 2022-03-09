Son Dakika | Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika habere göre HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan E.Y. (26) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan İbrahim Dağ (47), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İZMİR (DHA) - HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan E.Y. (26) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan İbrahim Dağ (47), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel