Son dakika: TARTIŞTIĞI EŞİNİN BAŞINA DEMİR ÇUBUKLA VURUP, ÖLDÜRDÜ

ANTALYA (DHA) - İki çocuk annesi eşi Rukiye Akgül'ü demir çubukla öldüren Emrah Akgül'ün (33) cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polise teslim olan demirci ustası Emrah Akgül'ün kıskançlık yüzünden 31 yaşındaki eşiyle önce tartıştığı sonra da şiddet uyguladığı belirlendi. İddiaya göre Emrah Akgül, ifadesinde tartışma sonrası karısının kendisine sobada yakılan odunu fırlatıp evin dışına kaçtığını söyledi. Öfkeli koca da sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp kadının peşinden çıktı. Kadını apartman çıkışında yakalayan öfkeli adam, çubukla kadının kafasına defalarca vurup öldürdü.

Çiftin yıllar önce Kahramanmaraş'tan Antalya'ya taşındığı, biri erkek 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Rukiye Akgül'ün cenazesi, otopsi sonrası yakınlarının alması için morga kondu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu'da ifadesi tamamlanan şüpheli Emrah Akgül, Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.