Son dakika... Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren koca yakalandı.
02.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:21
Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren koca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Ali Y. (38) boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Y.'nin (28) annesinin evine gelerek tartıştı. Kayınvalidesi ve eşiyle tartışması kavgaya dönüşen Ali Y. eşini ve kayınvalidesini darp etti. Bir müddet sonra eşi Sevgi Y'yi tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçan Ali Y'. polis tarafından yakalandı.
Olay sonrası Sevgi Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, annesi Dürdane D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA