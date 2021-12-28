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Son dakika! Tartıştığı avukatı darbeden şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Tartıştığı avukatı darbeden şüpheli gözaltına alındı
AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de, tartıştığı avukat Osman Karakuş'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, tartıştığı avukat Osman Karakuş'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis merkezine başvuran avukat Osman Karakuş, aynı binada oturan Murat Y. tarafından beyzbol sopası ile darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Y., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, ev sahibinin avukatlığını yapan müşteki Osman Karakuş ile kaldıkları evin tahliyesi için daha önce tartıştıkları ve ikili arasında bu nedenle husumet bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Karakuş'un eşi tarafından olayın ardından çekilen görüntülerde, Murat Y.'nin elinde beyzbol sopası olduğu, bir başka görüntüde ise kafası yarılan Osman Karakuş'un ambulansta tedavi edildiği anlar yer alıyor.

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AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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