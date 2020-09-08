Son Dakika | Tarsus'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Tarsus'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son Dakika | Tarsus'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
08.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede 4 adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 2 tabanca ve bunlara ait 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Evgar Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Eylül Çocuk Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tarsus'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 18:28:06. #1.15#
title