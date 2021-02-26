Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

26.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:34
Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Hasan Özçivi Caddesi'nde Fatma ve Tuncay Kuytul çiftine ait evde yangnı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipleri, 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evde olmayan Kuytul çifti, haberi alır almaz geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen çift ve yakınları sinir krizi geçirdi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:36:42. #1.16#
title