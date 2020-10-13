Son Dakika | Tarsus'ta yangın tatbikatı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tarsus Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, birimlere vatandaş alınmazken, verilen uyarıyla çalışanlar dışarı çıktı.

Bir görevlinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından senaryo gereği, bir personelin binanın içinde mahsur kaldığını belirleyen ekipler, yaralı kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Tatbikatın ardından personele eğitim verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt