Son dakika: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin 12 adet Hint keneviri bitkisi bulunan kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin 12 adet Hint keneviri bitkisi bulunan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma kapsamında bir evde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde üretmek amacıyla ekilen 12 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 'uyuşturucu madde imal' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:04:25. #1.16#
title