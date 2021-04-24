Son dakika: Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıveli - Karadiken Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, A. P. idaresindeki 33 BP 195 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S. S. yönetimindeki 33 P 3475 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, hafriyat yüklü kamyon yolun ortasına devrilip yolu kapatırken, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı