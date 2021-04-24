Son dakika: Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika: Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıveli - Karadiken Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A. P. idaresindeki 33 BP 195 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S. S. yönetimindeki 33 P 3475 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, hafriyat yüklü kamyon yolun ortasına devrilip yolu kapatırken, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı
Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı
Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:59:10. #1.15#

title