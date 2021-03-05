Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde 220 ekip ve 704 personel ile 3 bin 126 işyerinde denetim yapıldığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Otcu, daha sağlıklı yarınlar için herkesin önlem almasını ve kurallara uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:13:18. #1.16#
title