Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde 220 ekip ve 704 personel ile 3 bin 126 işyerinde denetim yapıldığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Otcu, daha sağlıklı yarınlar için herkesin önlem almasını ve kurallara uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt