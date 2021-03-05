Son dakika! Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı
05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 bin 126 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldığı bildirildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde 220 ekip ve 704 personel ile 3 bin 126 işyerinde denetim yapıldığını belirtti.
Yapılan çalışmalarda bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Otcu, daha sağlıklı yarınlar için herkesin önlem almasını ve kurallara uymasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt