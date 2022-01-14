Son dakika: Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu - Haberler
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Son dakika: Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu

Son dakika: Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polisevinde düzenlenen toplantıda Fil ile ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi.

Toplantıda güvenlik, asayiş ve güncel konular hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fil, Tarsus'un huzurunu bozanların peşinde olduklarını ve kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu kaydetti.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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