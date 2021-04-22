Son dakika... Tarsus Belediyesi'nden kırsal kesimdeki çocuklara okul öncesi eğitim desteği
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Son dakika... Tarsus Belediyesi'nden kırsal kesimdeki çocuklara okul öncesi eğitim desteği

Son dakika... Tarsus Belediyesi'nden kırsal kesimdeki çocuklara okul öncesi eğitim desteği
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tarsus Belediyesi'nce kırsal kesimde yaşayan okul öncesi eğitim çağı gelmiş çocuklara ve ailelerine eğitim desteği veriliyor.

Tarsus Belediyesi'nce kırsal kesimde yaşayan okul öncesi eğitim çağı gelmiş çocuklara ve ailelerine eğitim desteği veriliyor.

Belediye tarafından hazırlanan "Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda" projesi kapsamında belediye bünyesinde görev yapan çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi eğitim yaşı gelen çocuklarla boyama, Türkçe dil etkinliği, eğitici ve öğretici oyunlar, beceri çalışmalarına yönelik eğitimler, kuma yazma etkinliği gibi etkinlikler yapıyor.

Proje kapsamında ayrıca çocukların ailelerine yönelik eğitim çalışmalarını da yürütülüyor.

Etkinliklerden birine katılan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çocuklarla boyama kitabı boyadı, çeşitli oyunlar oynayarak hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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