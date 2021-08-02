Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)
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Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)
Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)
Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)
Son dakika! Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
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