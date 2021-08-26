Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı

Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında ayçiçeği ekili tarlalar kül oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında ayçiçeği ekili tarlalar kül oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler korku dolu anlar yaşatırken, yangına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araç kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında kırsal Bostandere-Kosova mahalleleri arasındaki Turnadere mevkiinden dumanlar yükseldi. Yer yer anız alanlarının bulunduğu ayçiçeği tarlalarında başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın tesiriyle büyüyerek kısa sürede geniş bir çevreye yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerde havadan müdahale etti. Bir saat süreyle alevlere itfaiye tarafından yerden müdahale yapılırken, yangın helikopteri de birkaç sortiyle ekiplere havadan destek verdi. Saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınarak halen soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bu arada, yangına müdahale için bölgeye giden Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme pikabı talihsiz bir kaza yaşadı.

16 EEN 56 plakalı resmi araç, Ticaret ve Sanayi Odası karşısında bulunan kavşaktaki kazada, siyah renkli özel bir araçla çarpıştı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı
Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Muslera Mesut Özil Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Tarla yangınına giden orman itfaiyesi kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 18:22:27. #1.14#

title