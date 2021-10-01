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Son dakika: Tarla yangını seferber etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Tarla yangını seferber etti

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ve jandarmayı seferber etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ve jandarmayı seferber etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Muratlı Jandarma ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının kesin başlangıç nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Tarla yangını seferber etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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