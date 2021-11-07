Son dakika! Tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Samsun'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesi Gidirli Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Bayram Köksal tarla sürerken idaresindeki 55 HT 219 plakalı traktör devrildi. Bayram Köksal devrilerek yan yatan traktörün altında kaldı. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri traktörün altında kalan Bayram Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title