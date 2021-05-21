Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi
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Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi

Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Tarımsal girdi fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 1.33 yıllık bazda yüzde 21.03 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 1.33 yıllık bazda yüzde 21.03 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarında yılın ilk çeyreğindeki artış yüzde 4.76'yı bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.70 olarak hesaplandı.

Ana gruplar itibariyle fiyatlar aylık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 1.29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 1.51 yükseldi.Ana gruplar itibariyle fiyatlar yıllık bazda ise; tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 20.65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 23.37 yükseldi.TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla artış yüzde 39.13 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları yıllık en fazla artan diğer alt gruplar ise yüzde 33.01 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 30.89 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, fiyatları yıllık en az artan alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4.80 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 9.83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 11.33 ile tarımsal ilaçlar oldu.TÜİK verilerine göre aylık en fazla artış yüzde 4.95 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları aylık en fazla artan diğer alt gruplar ise yüzde 3.86 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3.43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, fiyatları aylık en az artan alt gruplar, sırasıyla yüzde 0.69 ile malzemeler ve yüzde 0.96 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0.69 ile enerji ve yağlar oldu. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi
Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 21.03 yükseldi - Haberler Ekonomi
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