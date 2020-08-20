Son dakika! Tarıma kazandırılan arazide yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Son dakika haberleri... Edirne'nin Süloğulu ilçesinde atıl durumdaki tarım arazilerinde sebze-meyve üretmeye başlayan Süloğlu Belediyesi, hasadı yapılan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Edirne'nin Süloğulu ilçesinde atıl durumdaki tarım arazilerinde sebze-meyve üretmeye başlayan Süloğlu Belediyesi, hasadı yapılan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Süloğlu Belediyesi tarafından başlatılan tarım projesi kapsamında, ilçede uzun yıllardır atıl durumda olan yaklaşık 100 dönümlük araziyi rehabilite edilerek tarıma elverişli hale getirildi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, tarımsal üretime kazandırılan alanda elde edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

İlçeye faydalı projeler geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ormankıran, şunları kaydetti:

"Bu alanda bin 600 adet dut, ceviz ve ıhlamur fidanı diktik. Fidanlarımızın olduğu alanın tamamına 10 bin metre damlama sulama sistemi kurarak alan içerisine domates, biber, kavun ve karpuz belediye personelimiz tarafından ekildi. Mart ve Nisan aylarında ektiğimiz mahsullerimizi toplayarak tek tek poşetledik ve sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz."

Ormankıran, ilçe halkı yararına yaptıkları projelere destek veren Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediyesi Recep Gürkan'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA