Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürünü açıkladı

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürünü Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla düzenli olarak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi. Uygulamanın, tüketici sağlığının ve menfaatinin korunmasına büyük katkı sağladığı ifade edilerek "Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,