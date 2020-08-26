Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştıTarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı.
26.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:12
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı.
ANKARA (DHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA