Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştıTarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı. ANKARA (DHA) Kaynak: DHA