Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, "Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir. Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında arpa fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamanın çarpıtılarak farklı şekilde yansıtıldığı belirtildi. Açıklamada, "Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi arpa üretimi, kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 30,7 oranında, buğday üretimi ise geçen yıla göre yüzde 13,9 oranında azalma göstermiştir. Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilo başına düşen maliyeti artırmaktadır" denildi.

Ayrıca, kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere kuraklık desteği verilmesine karar verildiği kaydedilerek, "Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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