Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi.

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak

Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira kazanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Şenol Güneş Abdullah Avcı Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:28:49. #1.17#