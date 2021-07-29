Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun