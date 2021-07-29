Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı."

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5... - Haberler
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