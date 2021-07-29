Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik...

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok"