Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangın kontrol altına alındı"
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangın kontrol altına alındı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangına ekiplerimiz, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile müdahale etti. Sahadaki arkadaşlarımızın yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangın kontrol altına alındı'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangın kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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