Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül

11.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:06

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül

İSTANBUL - Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 28 milyondan fazla fidan ağaç oldu. Kampanyaya ilk günden beri izleyicileriyle birlikte tüm desteğini sunan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.

Müge Anlı, ödülünü; törenin düzenlendiği Orman Genel Müdürlüğü'nden programına canlı bağlantı ile konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Müge Anlı'ya anlamlı ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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