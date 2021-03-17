Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aliyev de teşekkür ederek Pakdemirli'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiği ve tarım alanındaki iş birliğinin daha da genişlemesine olan güven ifade edildi.

Aliyev ve Pakdemirli, tarım alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov