Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir. Yanan alanların hepsi, ilk dikim zamanında tekrar ağaçlandırılır." dedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, millete hizmet için çalıştıklarını, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ise eksen kaybettiğini söyledi.

Eksen kaybı nedeniyle gerçek hizmetin adresinin Cumhur İttifakı olduğunu belirten Pakdemirli, "Hatta ileri gidiyorum, sizin olduğunuz yer, hak ile batılın savaşında hakkın yanında olma gayesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Bu yüzyılın lideri' diyoruz. Çünkü 100 yıl sonra da hizmetleriyle konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda Türkiye'yi belli bir noktadan alıp belli bir noktaya getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yılların Türkiye açısından çok daha iyi olacağını dile getiren Pakdemirli, "30 yıllık Karabağ işgalden kurtuldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam duruşu olmasaydı, bir koalisyon hükümeti olsaydı bu olur muydu? Olmazdı elbette. 40 yıllık PKK bitme noktasına geldi. Bir koalisyon hükümeti veya başka bir lider olsaydı bu bitebilir miydi? Asla. Kapalı olan Maraş açıldı. Bakın saydıkça, 'O da var, o da var' diyoruz. 50 yıllık FETÖ bitme noktasına geldi. 86 yıl sonra birkaç neslin rüyası olan Ayasofya açıldı. Birkaç neslin rüyası olan Taksim'de cami gerçek oldu. 'Dünyanın en büyük havalimanını yapacağız' desek kimse inanmazdı. Türkiye şimdi şaha kalktı. İşte bunu istemiyorlar. İnşallah sıkıntıların da üstesinden hızlı şekilde geleceğiz." diye konuştu.

Yalanın ipine sarılanlara cevap vermeleri gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Dün Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'ndaydık. Fabrikanın tapusu devletin üstüne. Fabrikanın işletmesi Türk-Katar ortaklığında. Verilmiş bir bina, çivi ya da arazi yok. Diyorlar ki, 'Burayı verdiniz'. Öyle büyük yalanlar atılıyor ki, insan bazen, 'Bunlar doğru mu söylüyor?' diye şaşırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de en iyi korunan topraklar, orman alanıdır"

Bakan Pakdemirli, Muğla Marmaris'te bir orman yangını yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bir orman işçimizi orada şehit verdik. Cenazesine ben de gittim. Ailesiyle birlikte cenaze namazını kıldık. Ailesi son derece vakur. Orman Teşkilatını iyi bilen, düzgün, iyi insanlar. Bu şehidimizin henüz cenazesi yeni toprağa verilmiş, daha yedisi çıkmadan başladılar, 'Orayı bilerek yaktılar' demeye. Bu kadar izansızlık, bu kadar yalancılık olamaz. Zamanında bir, 'kontrollü darbe' lafı ortaya çıkardılar. Şimdi de 'akıllı yangın' diye bir laf ortaya çıkardılar. Yangının akıllısı olur mu? Yangının ancak akılsızı olur. Akılsız bir adam çıkarmıştır. Akılsız bir şekilde çıkmıştır, biz de onu söndürme çabasında olmuşuzdur. Anayasa'nın 169. maddesi, 'orman alanları daraltılamaz' diyor. Bir ağacı kes bakalım, adamı ne yaparlar. Ben bazen ileri gidiyorum, 'Ormandan 2 kozalak al, bakalım ne oluyor' diyorum. Türkiye'de en iyi korunan topraklar, orman alanıdır. En iyi korunan topraklara dahi böyle bir yalan atabiliyorlar. Şehidimizin henüz yedisi çıkmadan bu yalanları atanları Allah'a havale ediyorum. Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir. Yanan alanların hepsi, ilk dikim zamanında tekrar ağaçlandırılır."

Yangın alanlarının hepsinin aynı olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Geçen sene Taşköprü'de yangın yaşadık. Telafisi için ilk dikime müsait olduğu anda bu dikimleri gerçekleştirdik. Taşköprü Allah'a şükürler olsun tekrar yeşermeye başladı. Bizim için Taşköprü de Antalya da Muğla da Marmaris de Fethiye de aynıdır. Bu, hiçbir yerde değişmez. Orada orman varsa, orman olmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, dün akşam AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü için yazdığı şiiri okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor