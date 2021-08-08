Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin