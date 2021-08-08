Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.'
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı"
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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da... - Haberler
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